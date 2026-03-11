Huertas familiares: abrieron las inscripciones para recibir kits de semillas

El Ministerio de Bioagroindustria habilitó las inscripciones para una nueva edición del programa “Cosechando para mi Familia – La Huerta en Tu Hogar 2026”, una iniciativa destinada a promover la producción de alimentos en huertas familiares y comunitarias en toda la provincia de Córdoba.

El registro se realiza de manera virtual a través de Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 2 y, como novedad este año, la inscripción será anual y por única vez. Quienes se anoten al inicio del ciclo quedarán automáticamente habilitados para recibir los kits de semillas en ambas temporadas de siembra: otoño-invierno y primavera-verano.

El programa busca fortalecer la seguridad alimentaria y el consumo de alimentos saludables, fomentando prácticas de producción agroecológica en hogares, organizaciones y espacios comunitarios.

Cómo inscribirse

Los interesados deben ingresar a la plataforma de Ciudadano Digital y buscar el servicio “Registro Agropecuario” para completar el trámite.

Una vez finalizada la inscripción, los beneficiarios recibirán las notificaciones sobre la entrega de semillas a través de su cuenta de CiDi y del correo electrónico declarado.

Tres modalidades para participar

El programa contempla distintas formas de inscripción:

Familiar individual: para familias que producen alimentos a pequeña escala en sus hogares.

Colectiva: destinada a organizaciones o entidades que solicitan kits para sus integrantes. La gestión la realiza una persona responsable que debe adjuntar el padrón de participantes.

Comunitaria: orientada a huertas compartidas en espacios comunes donde participan más de dos familias.

Entrega de semillas

En el interior provincial, la distribución se realizará en puntos definidos por cada municipio o comuna. En Córdoba Capital, la entrega se centralizará en la sede del Ministerio de Bioagroindustria, en Figueroa Alcorta 234.

Los kits de la temporada incluyen semillas de arvejas, habas, zanahoria, cebolla, espinaca, remolacha, repollo, perejil, acelga y rúcula, entre otras variedades.

Capacitaciones

El programa también prevé acompañamiento técnico y talleres virtuales, que se dictarán a través de la plataforma Zoom y serán informados mediante los canales oficiales del Ministerio.

Contacto y consultas

Correo electrónico: [email protected]

WhatsApp: 3513453333