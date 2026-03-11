La Justicia otorgó arresto domiciliario a Morena Rial

Tras 150 días en la Unidad Penitenciaria 51 de Mujeres de Magdalena, la Cámara de Casación bonaerense determinó que la mediática Morena Rial podrá cumplir su condena bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica, bajo una serie de requisitos que deberá cumplir estrictamente.

La influencer fue arrestada el pasado 10 de octubre del 2025 por su presunta vinculación con una serie de robos agravados con modalidad “escruche” en la zona de Villa Adelina. Previamente estuvo alojada unos días en la Comisaría de la Mujer de Martínez, hasta que se liberó el cupo penitenciario, informó la Agencia Noticias Argentinas.

En las últimas horas, su amigo y ex abogado Alejandro Cipolla celebró el fallo de la Justicia y difundió una imagen de Morena desde la Unidad Penitenciaria de Magdalena en su cuenta de Instagram.

“Mañana @mooreriaal de vuelta en su casa. Por fin se logró justicia”, expresó el letrado.

“Última llamada desde Magdalena con @mooreeriaal”, escribió Cipolla al publicar la foto de la influencer en prisión.

Según trascendió, su padre, Jorge Rial y su hermana Rocío presentaron un escrito en apoyo a la joven, lo que terminó por ser decisivo para la Justicia a la hora de otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria. El documento firmado por su familia garantizaba el cumplimiento de las obligaciones y el apoyo económico para ella y su hijo de un año. __IP__

Ahora, la influencer deberá cumplir con el uso de una tobillera para controlar que no salga del domicilio fijado y poder reafirmar su vínculo con su hijo Amadeo.