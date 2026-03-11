La Ruta 28 avanza entre montañas en la zona de Tanti

El Gobierno de Córdoba continúa con la pavimentación de la Ruta Provincial 28, una obra vial que atraviesa paisajes serranos del noroeste provincial y que busca mejorar la conectividad entre distintas localidades de los departamentos Pocho y Cruz del Eje.

Actualmente se encuentran dos frentes de obra activos. Uno de ellos se desarrolla en el tramo comprendido entre el río Yuspe y el río Guasta, donde se ejecutan tareas de pavimentación en un trayecto de 18 kilómetros en plena zona montañosa, con un avance cercano al 23,6%.

En paralelo, avanzan los trabajos en el segmento que conecta el río Yuste con el Hotel Municipal de Tanti, dentro del sector de la Reserva Cerro Blanco. Este tramo tiene una extensión de 7 kilómetros y registra un progreso aproximado del 29%.

La obra forma parte del plan de infraestructura vial de la Provincia y se suma a otros segmentos que ya fueron concluidos y habilitados durante el año pasado, como el tramo Tanti – Cerro Blanco, de 9,34 kilómetros, y el sector Tala Cañada – Taninga, de 13,2 kilómetros.

La intervención tiene como objetivo mejorar la circulación en una región de topografía compleja, facilitando la conectividad entre poblaciones serranas y aportando mayor seguridad vial para quienes transitan por la zona.

Además del impacto en la movilidad local, la nueva traza pavimentada también apunta a potenciar el turismo, ya que el recorrido atraviesa paisajes montañosos característicos de las Sierras de Córdoba.

Los trabajos están bajo la dirección técnica de Vialidad Provincial, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. El proyecto contempla la ejecución de carpeta de concreto asfáltico, base y subbase granular, cordón cuneta y mejoras en el ancho de coronamiento, entre otros elementos destinados a optimizar la transitabilidad de la ruta.