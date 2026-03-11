Milei viaja a Chile para participar de la asunción presidencial de José Antonio Kast

El presidente Javier Milei asistirá este miércoles a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast como nuevo mandatario de Chile, en un encuentro que buscará fortalecer la sintonía política e ideológica entre ambos dirigentes y avanzar en una agenda común entre los dos países.

De acuerdo con lo confirmado por el Gobierno argentino, el jefe de Estado participará a las 12 del mediodía del traspaso de mando que se realizará en el Congreso chileno en la ciudad de Valparaíso, donde Kast asumirá formalmente la presidencia tras imponerse en las elecciones.

La visita tendrá un fuerte contenido político y estratégico. Desde la Casa Rosada consideran que la llegada de Kast al poder abre una nueva etapa en la relación bilateral, marcada por coincidencias en materia económica y de seguridad.

Durante el mandato del presidente saliente Gabriel Boric, referente del Frente Amplio, el vínculo con Milei estuvo atravesado por varios cruces políticos. Con el cambio de gobierno en Chile, ambos mandatarios buscarán reencauzar la relación con una agenda alineada en el libre comercio y en políticas de seguridad cercanas a Estados Unidos.

La relación entre los dos dirigentes ya tuvo un primer gesto cuando, tras ganar las elecciones, Kast visitó la Casa Rosada para reunirse con Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ese encuentro marcó el inicio de una cooperación que ahora intentará profundizarse.

El encuentro de este miércoles será breve. Según el cronograma oficial, Milei permanecerá solo unas horas en Chile: a las 15hs partirá el vuelo especial que lo traerá de regreso a Buenos Aires, con llegada prevista alrededor de las 17hs.

La escala en Chile se produce luego de la reciente visita del mandatario argentino a Estados Unidos, donde participó del Argentina Week 2026 y compartió actividades con el presidente Donald Trump, junto a varios gobernadores aliados.

En paralelo, el presidente también mantiene agenda internacional para los próximos días. El sábado 14 de marzo viajará a España para participar del Foro Económico de Madrid, donde expondrá sobre el futuro económico y social, con eje en inversiones, inteligencia artificial y la llamada “batalla cultural”.