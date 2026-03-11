Otra calle de Carlos Paz pasó a tener sentido único

Desde esta semana, una calle de Carlos Paz pasó a tener sentido único de circulación, en el marco de una reorganización vial impulsada para mejorar el tránsito y la seguridad en la zona.

La modificación comenzó a regir desde el 10 de marzo y afecta a una arteria ubicada en un sector residencial de la ciudad, donde se busca ordenar la circulación vehicular y evitar cruces conflictivos.

Según informaron desde el municipio, el cambio fue coordinado previamente con vecinos del sector, quienes plantearon la necesidad de reorganizar el tránsito debido al movimiento de vehículos en la zona.

A partir de ahora, la calle Jacarandá tendrá sentido único entre avenida Los Sauces y Los Ceibos, en dirección norte-sur.

La medida forma parte de un esquema de sistematización del tránsito que el municipio viene implementando en distintos barrios con el objetivo de mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.