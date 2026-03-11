Pintan y ponen en valor el edificio del IPEM 365 René Favaloro

El intendente Esteban Avilés, visitó el IPEM 365 René Favaloro, ubicado en barrio Santa Rita del Lago, donde se llevan adelante tareas de mejora edilicia en el establecimiento educativo.

Los trabajos se ejecutan a través del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP) e incluyen pintura interior y exterior del edificio, con el objetivo de mejorar el estado general de la institución.

Además, las intervenciones se complementan con acciones del programa Escuelas Seguras, orientadas a fortalecer las condiciones edilicias, la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

Durante la recorrida, el intendente fue recibido por el director Pablo Angulo y la vicedirectora María Elena Gelso, junto al equipo docente de la institución.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas tareas para mantener en buenas condiciones los espacios educativos y acompañar el desarrollo de las actividades escolares.