Tras las intensas lluvias, crecieron los cauces de los ríos en Punilla

Punilla. Las lluvias registradas en las últimas jornadas en el Valle de Punilla provocaron un aumento significativo en el nivel de varios ríos de la región, según informaron fuentes locales de monitoreo hídrico.

Uno de los registros se dio en la Estación 700, donde el nivel del agua se incrementó 0,60 metros sobre el cauce que presentaba anteriormente. Una situación similar se observó en el vado de Cabalango, donde también se registró una crecida de 0,60 metros.

Por su parte, el Río Cosquín evidenció un aumento mayor: en el sector de San José de los Ríos se reportó una creciente de 1,20 metros. De acuerdo con los datos disponibles, esa crecida aún no ha llegado a la ciudad de Cosquín.

En tanto, también se registró el ingreso de una creciente de 1,20 metros en Cuesta Blanca, lo que refuerza el impacto de las precipitaciones en distintas cuencas del valle.

Respecto a la situación del Dique San Roque, actualmente se mantiene una válvula abierta al 50%, como parte del manejo del sistema hídrico para regular el caudal.

Las autoridades recomiendan a vecinos y turistas extremar las precauciones en zonas de ríos y vados, ya que las crecidas pueden producirse de forma repentina, especialmente si continúan las precipitaciones en la cuenca alta. Asimismo, se solicita respetar las indicaciones de seguridad y evitar cruzar cauces crecidos.