Tres nuevas muestras llegan al Buen Pastor y se podrán visitar hasta mayo

El Paseo del Buen Pastor inauguró tres nuevas muestras de arte contemporáneo que ya pueden visitarse en su sala de exposiciones, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 325, en la ciudad de Córdoba.

Las propuestas reúnen distintos lenguajes artísticos y estarán abiertas al público hasta el 31 de mayo, con entrada libre y gratuita, de lunes a domingo entre las 10 y las 19.

Las exposiciones son “El papel como metáfora”, de Mónica Fierro; “microMACRO”, una muestra colectiva que inaugura el ciclo Visuales 2026; y “Entre Otras. Un ensayo sobre infancias y memorias”, de Agostina Barborini.

Durante la inauguración, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, destacó el valor de estos espacios para la producción artística y el acceso del público a las propuestas culturales.

Tres recorridos por el arte contemporáneo

En “El papel como metáfora”, la artista Mónica Fierro trabaja con libros en desuso recortados en pequeños fragmentos, que luego ensambla sobre tela para construir superficies orgánicas que evocan relieves y paisajes. El papel deja de ser soporte y se transforma en materia, conservando tipografías, manchas y huellas del tiempo.

La muestra “microMACRO” reúne obras de Gabriela López Trück, Moira Wieland, Fabiana Rossi, Gabriela Grondona, Elisabet Roggio y María Amelia Luque. A partir de la pintura y el dibujo, las artistas exploran distintas escalas de observación, donde el detalle y los gestos amplios conviven dentro del mismo recorrido expositivo.

La tercera propuesta, “Entre Otras. Un ensayo sobre infancias y memorias”, de Agostina Barborini y con curaduría de Juan Burgos, surge de un proceso creativo desarrollado junto a mujeres privadas de la libertad en la Colonia Abierta Montecristo.

La exposición utiliza cerámica, instalación y objetos para reconstruir escenas de juego, refugio y recuerdos vinculados a la infancia, en un proyecto que combina investigación artística y trabajo colectivo.

Las tres muestras se pueden visitar todos los días hasta el 31 de mayo, con entrada libre y gratuita.