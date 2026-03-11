Un pueblo pequeño, un gesto grande y dos chicos rumbo a la escuela

Un gesto solidario de policías en el oeste de Córdoba cambió la rutina de dos chicos que todos los días debían recorrer seis kilómetros para llegar a la escuela. Ocurrió en Chancaní, una pequeña localidad del departamento Pocho con alrededor de 600 habitantes.

Todo comenzó con un mensaje de WhatsApp enviado por una madre del paraje Las Jarillas, quien pedía ayuda porque a sus hijos se les hacía muy difícil asistir con regularidad a la escuela debido a la larga distancia que debían caminar.

La situación llegó a oídos del personal policial de la dependencia local, que decidió intervenir. Con el apoyo de la ONG Sonrisa de Mañana, organizaron la entrega de dos bicicletas para los niños, facilitando así su traslado diario al establecimiento educativo.

La entrega se realizó en un encuentro sencillo pero emotivo, donde los efectivos hicieron entrega de las bicicletas que permitirán a los chicos acortar el tiempo de viaje y volver a asistir con mayor facilidad a la escuela.

En zonas rurales como Chancaní, donde las distancias entre los parajes y los centros educativos suelen ser largas, contar con un medio de transporte puede marcar una diferencia importante en la continuidad escolar.