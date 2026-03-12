Aerolíneas Argentinas cobrará recargos en el precio de todos sus pasajes por el aumento del petróleo

En medio de la disparada del precio del barril de petróleo como consecuencia de la guerra en Medio Oriente que abrieron Estados Unidos e Israel tras atacar Irán, el impacto en la economía global y la inflación ya comienza a sentirse. Aerolíneas Argentinas, por caso, anunció que comenzará a aplicar temporalmente un recargo de suma fija por combustible en el precio de sus pasajes.

Según informaron fuentes de la empresa, la decisión responde a los movimientos recientes en el precio del barril de crudo, que impactan directamente en el costo del combustible de aviación, uno de los principales componentes de la estructura de gastos de cualquier aerolínea.

“A raíz de los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación (Jet Fuel), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”, señaló a Ámbito un vocero de la compañía.

De acuerdo con lo informado por la empresa, el cargo adicional variará según el tipo de vuelo y el destino. En el caso de los servicios regionales e internacionales, el recargo será de entre 10 y 50 dólares por tramo, dependiendo de la ruta. Para los vuelos de cabotaje dentro de Argentina, el cargo será de 7.500 pesos por tramo.

“La medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía”, indicaron desde la aerolínea.

El aumento del combustible es uno de los factores que más rápidamente se trasladan al precio de los pasajes. En promedio, el jet fuel puede representar entre el 25% y el 35% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que variaciones bruscas en el precio del petróleo suelen derivar en ajustes tarifarios o en la aplicación de recargos temporales.

La decisión de Aerolíneas Argentinas, que lidera el mercado doméstico, podría acelerar la aplicación de medidas similares en las otras compañías.

A nivel global ya son varias las aerolíneas internacionales que anunciaron subas en sus pasajes o el cobro de recargos tras la disparada en el precio del barril de petróleo.