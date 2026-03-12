Avanzan tareas de bacheo en un sector de Valle Hermoso

La Municipalidad de Valle Hermoso continúa con trabajos de mantenimiento en distintas calles de la localidad. En esta oportunidad, cuadrillas del área de Obras Públicas realizaron tareas de bacheo en calle Horacio Martín, en el sector de San Jorge.

Las intervenciones se llevaron adelante con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial para quienes transitan por la zona.

Desde el municipio señalaron que estos trabajos forman parte de las tareas periódicas que se realizan para mantener en condiciones la infraestructura urbana de la localidad.