Caballos, fe y peregrinos cruzaron Cuesta Blanca

La Comuna de Cuesta Blanca recibió este jueves el paso de la Cabalgata Brocheriana, una peregrinación que cada año convoca a jinetes y fieles que recorren distintos puntos de la provincia rumbo a la localidad de Villa Cura Brochero.

Durante su paso por el ejido comunal, personal de la comuna colaboró con tareas de seguridad, organización y asistencia para acompañar a los organizadores y a los participantes que integran la peregrinación.

La cabalgata forma parte de una de las manifestaciones religiosas más tradicionales de Córdoba y reúne a cientos de personas que, a caballo, recorren distintos tramos del camino siguiendo la huella del santo cordobés José Gabriel del Rosario Brochero.

El paso por Cuesta Blanca se desarrolló en un clima de acompañamiento y organización, con la participación de autoridades comunales y personal que brindó apoyo logístico durante el trayecto.