Carlos Orso participó de un encuentro nacional de dirigentes mercantiles
El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, Carlos Orso, participó esta semana de un nuevo encuentro nacional que reunió a numerosos dirigentes sindicales del país agrupados en el Movimiento Mercantil del Interior.
La reunión se llevó a cabo en el predio de Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires, donde se abordaron distintos temas vinculados a la situación actual del mundo laboral del sector mercantil. Entre los ejes principales del encuentro se analizaron el estado de la obra social de los trabajadores del rubro, OSECAC, y el impacto de la denominada Ley de Modernización Laboral.
Durante la jornada también expusieron el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Armando Cavalieri, y el presidente de OSECAC, Carlos Pérez, quienes brindaron su análisis sobre el contexto económico y laboral que atraviesa el sector.
“Seguimos trabajando en virtud del bienestar de nuestros socios, afrontando todos los desafíos que se nos ponen en frente y pese al contexto social y económico que atravesamos como país”, expresó el dirigente sindical Carlos Orso al referirse a la importancia del encuentro y al compromiso del gremio con sus afiliados.