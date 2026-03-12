Cómo influye la alimentación en la endometriosis: charla en Carlos Paz

La Municipalidad de Villa Carlos Paz invitó a la comunidad a participar de una charla abierta sobre “Nutrición en la endometriosis”, una propuesta destinada a informar y concientizar sobre cómo la alimentación puede acompañar el tratamiento de esta enfermedad.

La actividad se realizará el lunes 16 de marzo a las 11:00 en el Salón Auditorio Municipal, con entrada libre y gratuita.

La charla estará a cargo de profesionales del Hospital Municipal Gumersindo Sayago: el jefe del Servicio de Ginecología Miguel Ludi y los licenciados en nutrición Guillermo Albornoz, Agostina Vaca Revello y Valentina Schaefer, quienes compartirán información y responderán consultas de los asistentes.

Durante el encuentro se abordarán estrategias nutricionales y hábitos alimentarios que pueden ayudar a reducir procesos inflamatorios y mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con endometriosis.