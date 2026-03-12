Cosquín reconoció a mujeres que dejan huella en la comunidad

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Consejo de la Mujer de Cosquín realizó un acto de reconocimiento a mujeres destacadas de la ciudad, valorando su trabajo cotidiano y el aporte que realizan a la comunidad.

La iniciativa busca destacar a aquellas vecinas que, desde distintos espacios, contribuyen con sus conocimientos, su compromiso y su espíritu solidario, fortaleciendo el entramado social de la ciudad.

Durante el encuentro también se resaltó la importancia de la participación comunitaria y la colaboración entre instituciones, entendidas como herramientas clave para seguir construyendo una ciudad más participativa e inclusiva.

El reconocimiento forma parte de las actividades que se realizan cada año en Cosquín para visibilizar el rol de las mujeres y el impacto de su trabajo en la vida cotidiana de la comunidad.