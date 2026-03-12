El equipo La Rinco presentó su nueva camiseta en Cuesta Blanca

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, recibió este jueves por la mañana al equipo La Rinco, de La Rinconada, que presentó su nueva camiseta en un encuentro que reflejó el apoyo a los deportistas de la localidad.

Durante la visita, el plantel compartió el nuevo diseño de la indumentaria con autoridades comunales, en una actividad que puso en valor el acompañamiento institucional al deporte local.

Desde la Comuna destacaron la importancia de respaldar a los equipos y deportistas de Cuesta Blanca, promoviendo espacios de participación y crecimiento para los vecinos que practican distintas disciplinas.