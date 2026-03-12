La inflación llegó a 2,9 por ciento en febrero

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que, en febrero, el Índice de Precios al Consumidor fue de 2,9 por ciento, al igual que en enero, con lo que continúa lejos de la proyección del Gobierno. El pico anual se registró en marzo del año pasado, con un 3,7 por ciento.

Este mes, los constantes tarifazos en los servicios básicos tomaron protagonismo Justamente, el rubro que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alarmante 6,8 por ciento. En este apartado influyó el ajuste en las tarifas, con el cambio de esquema de beneficiarios de subsidios, que fue considerablemente menor.

El listado continúa con Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios, ambos con 3,3 ciento; Restaurantes y hoteles, con tres; Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,6; Salud, con 2,5; y Recreación y cultura, con 2,3. Por su parte, Prendas de vestir y calzado no registró variación.

Además, los bienes tuvieron un incremento de 2,3 por ciento, mientras que los servicios lo hicieron en un cuatro, principalmente, por los constantes ajustes ya mencionados en la luz, el gas, el agua y el transporte. Asimismo, el IPC Núcleo fue de 3,1 por ciento, en tanto que los regulados marcaron 4,1. El Gran Buenos Aires tuvo la inflación más baja, con 2,6 por ciento.

Acumulado e interanual

Con el dato de 2,9 por ciento de febrero, la inflación acumuló un 5,9 por ciento en los primeros dos meses del año. En este aspecto, los rubros que más se encarecieron fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con diez por ciento; Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 8,2; Restaurantes y hoteles, con 7,3; y Bienes y servicios varios, con 6,1.

Por último, en la medición interanual la inflación alcanzó el 33,1 por ciento. De esta manera, se continúa una tendencia en alza, que ya lleva cuatro meses. En este sentido, el techo de los últimos doce meses se observó en marzo del año pasado, con 55,9 por ciento, al que siguió una importante desaceleración.

En esta comparación, las mayores variaciones fueron en Educación, con 50,7 por ciento; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 44,3; Restaurantes y hoteles, con 41,6; Comunicación, con 36,1; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 36. La menor diferencia fue para Prendas de vestir y calzado, con 15,1 por ciento.