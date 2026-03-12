Maestros orientales visitaron Cuesta Blanca y fueron reconocidos por la Comuna

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, recibió este jueves por la mañana a dos destacados maestros orientales que se encuentran realizando una gira internacional.

Se trata del maestro de Tao, Lin Liang Meng, y del maestro de Tai Chi Chuan, Juan Alcides Álvarez Wang, quienes visitaron la localidad en el marco de una serie de actividades vinculadas a la difusión de estas disciplinas.

Durante el encuentro, la jefa comunal hizo entrega de reconocimientos y obsequios a los maestros en agradecimiento por su visita y por el aporte cultural y espiritual que representan estas prácticas milenarias.

Desde la Comuna destacaron la importancia de este tipo de intercambios, que acercan a la comunidad a disciplinas orientales vinculadas al bienestar, la armonía y el desarrollo personal.