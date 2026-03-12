Más de 700 peregrinos recorren los caminos del Cura Brochero

Peregrinación brocheriana 2026
Más de 700 peregrinos recorren los caminos del Cura BrocheroJinetes y caminantes partieron desde Alta Gracia para recorrer los caminos del Cura Gaucho. La llegada está prevista para el domingo 15 de marzo.
Comenzó una nueva edición de La Brocheriana, la tradicional peregrinación que recorre los caminos vinculados a la vida y obra de San José Gabriel del Rosario Brochero.
El acto inaugural de la 30° edición se realizó el miércoles 11 de marzo en Alta Gracia, en el predio Gauchos Padre Buteler, con la presencia de peregrinos, autoridades provinciales, representantes locales y el intendente de Villa Cura Brochero, Carlos Oviedo.
Al día siguiente comenzaron a marchar los peregrinos por los históricos caminos serranos. Según informaron los organizadores, partieron alrededor de 370 jinetes y 340 caminantes, quienes iniciaron el recorrido con destino al paraje Río La Suela.
La peregrinación se desarrolla a través de las sierras cordobesas siguiendo las huellas del llamado Cura Gaucho, en un trayecto que reúne promesas, agradecimientos y expresiones de fe.
Está previsto que los peregrinos lleguen el domingo 15 de marzo a Villa Cura Brochero, donde finalizará esta edición de la travesía religiosa.