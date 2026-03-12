Más de 700 peregrinos recorren los caminos del Cura Brochero

Comenzó una nueva edición de La Brocheriana, la tradicional peregrinación que recorre los caminos vinculados a la vida y obra de San José Gabriel del Rosario Brochero.

El acto inaugural de la 30° edición se realizó el miércoles 11 de marzo en Alta Gracia, en el predio Gauchos Padre Buteler, con la presencia de peregrinos, autoridades provinciales, representantes locales y el intendente de Villa Cura Brochero, Carlos Oviedo.

Al día siguiente comenzaron a marchar los peregrinos por los históricos caminos serranos. Según informaron los organizadores, partieron alrededor de 370 jinetes y 340 caminantes, quienes iniciaron el recorrido con destino al paraje Río La Suela.

La peregrinación se desarrolla a través de las sierras cordobesas siguiendo las huellas del llamado Cura Gaucho, en un trayecto que reúne promesas, agradecimientos y expresiones de fe.

Está previsto que los peregrinos lleguen el domingo 15 de marzo a Villa Cura Brochero, donde finalizará esta edición de la travesía religiosa.