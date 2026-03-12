Preven tormentas con granizo y fuerte actividad eléctrica en Córdoba

La persistencia de aire húmedo e inestable en la región, sumada al ingreso de un frente frío, podría provocar tormentas y precipitaciones de variada intensidad en distintos sectores de la provincia de Córdoba entre la tarde del viernes y la tarde del sábado.

Según el informe elaborado por el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba, las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de tormentas que en algunos casos podrían ser localmente fuertes.

El reporte advierte que estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, ráfagas intensas de viento, caída de granizo y actividad eléctrica.

Además, las tormentas podrían generar disminución de visibilidad, calzada resbaladiza, posibles anegamientos y crecidas repentinas, especialmente en sectores donde las precipitaciones se concentren en lapsos breves.

El informe también incluye proyecciones meteorológicas que muestran la posible ubicación e intensidad de las tormentas durante la madrugada y la mañana del sábado, con áreas donde la probabilidad de eventos más intensos aparece como mayor dentro del territorio provincial.

Desde el organismo indicaron que, debido a la persistencia de la inestabilidad en la región, podrían registrarse mejoras temporarias entre los episodios de lluvia, mientras continúan las actualizaciones del pronóstico.