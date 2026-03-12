Responsabilizan a la empresa explotadora y a Lotería de Córdoba por los despidos y las irregularidades laborales

En el marco del conflicto laboral que afecta a los trabajadores del restaurante que funciona dentro del Casino de Villa Carlos Paz, se llevó adelante una audiencia ante la autoridad administrativa laboral a partir de las denuncias presentadas por UTHGRA Córdoba frente a una serie de hechos graves que afectan la estabilidad del empleo y el respeto de la normativa laboral vigente.

Tal como fue informado oportunamente por la organización sindical, el conflicto tiene antecedentes claros que se remontan al año 2025, cuando durante la explotación anterior del establecimiento se registraron distintas irregularidades laborales que motivaron intervenciones gremiales, audiencias administrativas e inspecciones dentro del Casino. Entre los problemas denunciados se verificaron situaciones vinculadas a registración laboral deficiente, conflictos en el sistema de propinas y decisiones empresariales que afectaron la estabilidad del personal.

En ese contexto, y ante el cambio de explotación comercial del restaurante, en diciembre de 2025 se suscribió un acuerdo cuyo objetivo central era preservar las fuentes de trabajo y garantizar la continuidad laboral de quienes prestaban servicios en el establecimiento.

Desde el gremio expresaron "Lejos de cumplir ese compromiso, la nueva empresa explotadora REPÚBLICA RESTAURANT SRL avanzó desde comienzos de 2026 con decisiones que implican una reducción significativa del plantel de trabajadores. Mientras el establecimiento contaba con una dotación cercana a veinticinco trabajadores, la empresa pretende operar con una estructura sustancialmente menor, lo que en los hechos implica la pérdida de puestos de trabajo".

"A esta situación se suma un hecho de extrema gravedad institucional, el despido de un trabajador inmediatamente después de que la empresa recibiera la notificación formal de su postulación como delegado gremial del establecimiento. Esta decisión constituye un ataque directo a la libertad sindical y una violación a la normativa que protege la representación de los trabajadores en el ámbito laboral". aseguran.

Frente a estos hechos, UTHGRA Córdoba solicitó la intervención del ministerio de trabajo provincial y remitió además un informe institucional completo a las autoridades de Lotería de Córdoba, detallando las irregularidades verificadas y la situación que atraviesan los trabajadores del restaurante que funciona dentro del Casino de Villa Carlos Paz.

Según informaron, durante la audiencia convocada en el marco del procedimiento administrativo quedó asentado además un hecho particularmente grave, la empresa denunciada no compareció a la audiencia pese a haber sido debidamente citada, circunstancia que fue formalmente registrada en el acta correspondiente. Ante esta situación, la parte denunciante solicitó la continuación del procedimiento conforme a lo establecido por la normativa vigente, dejando constancia de la falta de respuesta de la empresa frente a los hechos denunciados.

La ausencia de la empresa en una instancia institucional convocada para abordar un conflicto laboral de esta magnitud demuestra una clara falta de voluntad para dar explicaciones sobre las decisiones adoptadas y para asumir responsabilidades frente a los trabajadores afectados.

Pero este conflicto no se desarrolla en un establecimiento cualquiera. El restaurante funciona dentro de las instalaciones del Casino de Villa Carlos Paz, un espacio que opera bajo concesión estatal y bajo la órbita de Lotería de Córdoba.

Por ese motivo, las autoridades de Lotería de Córdoba no pueden permanecer ajenas a lo que ocurre dentro del Casino. Cuando en un establecimiento que funciona bajo su concesión se producen despidos arbitrarios, incumplimientos laborales o situaciones que afectan la representación sindical, existe una responsabilidad institucional que no puede ser ignorada. Más aún cuando, previo al inicio de la nueva concesión del restaurante, la empresa asumió expresamente ante el gremio y ante los propios trabajadores el compromiso de garantizar la continuidad laboral del personal que venía desempeñándose en el establecimiento. Ese compromiso fue parte de las condiciones bajo las cuales se produjo el traspaso de la explotación y no puede ser desconocido unilateralmente una vez iniciada la actividad.

UTHGRA Córdoba ha puesto formalmente en conocimiento a Lotería de Córdoba de la situación y espera que las autoridades adopten las medidas que correspondan para garantizar que la explotación del restaurante se desarrolle respetando la legislación laboral vigente y los compromisos asumidos respecto de la continuidad laboral del personal y la reincorporación de los despedidos.

La organización sindical van a continuar utilizando todas las herramientas gremiales, administrativas y legales necesarias para defender cada puesto de trabajo y asegurar que dentro del Casino de Villa Carlos Paz se respeten los derechos laborales y la representación sindical de los trabajadores gastronómicos.

"El trabajo no puede ser la variable de ajuste dentro de un establecimiento que forma parte de uno de los principales centros de actividad turística de la provincia y desde UTHGRA Córdoba van a sostener todas las acciones necesarias hasta que esta situación encuentre una solución que respete plenamente los derechos de los trabajadores". Informaron mediante un comunicado.