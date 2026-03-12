Santa María de Punilla anunció viviendas, agua y obras clave

La intendenta de Santa María de Punilla, Silvia Rocchietti, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y presentó un balance de la gestión municipal junto con los principales anuncios de obras y políticas públicas para 2026.

Entre los proyectos más relevantes se destacan la construcción de un nuevo dispensario municipal en barrio Villa Caeiro, la ejecución de la red de agua corriente para barrio Domingo Funes Este, la construcción de un boulevard sobre calle Dorrego y la entrega de 16 viviendas realizadas de manera articulada entre el municipio y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Antes de detallar las obras previstas, la intendenta realizó un repaso de las acciones desarrolladas durante 2025, con especial énfasis en educación, infraestructura urbana, ambiente y fortalecimiento de los servicios municipales.

En materia educativa, Rocchietti destacó la instalación de más de 50 equipos de aire acondicionado frío-calor en aulas de guarderías, jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias de la ciudad. Algunos comedores escolares también fueron equipados con estos sistemas para mejorar las condiciones de funcionamiento durante todo el año.

En el mismo eje, se avanzó con la construcción de patios techados en distintos establecimientos educativos. Durante 2025 fueron inaugurados los tinglados de la escuela Juan Bautista Azopardo, en barrio Villa Bustos, y de la escuela Teniente Benjamín Matienzo, en barrio Tillard.

La intendenta también mencionó el avance de distintas obras de infraestructura urbana. Entre trabajos de cordón cuneta, adoquinado e instalación de luminarias LED, el municipio intervino en más de 20 calles de la ciudad, mejorando la circulación y los servicios en distintos barrios.

En paralelo, durante el último año se incorporaron seis vehículos y maquinarias 0 km para fortalecer los servicios municipales. Entre ellos se sumaron un camión mixer para obras de hormigonado, un camión compactador para recolección de residuos, un camión volcador para retiro de ramas y residuos verdes, una barredora para limpieza urbana, un autoelevador destinado a tareas de mantenimiento y una camioneta para seguridad ciudadana entregada por el Gobierno provincial.

En el área educativa también se anunciaron dos avances vinculados al Instituto Técnico ISOR. Por un lado, la creación del bachillerato en Energía y Sustentabilidad y por otro la inauguración de una nueva aula que acompaña el crecimiento de la institución.

Tras ese repaso de gestión, Rocchietti presentó los proyectos que marcarán la agenda de obras para este año.

Uno de los anuncios centrales fue la construcción de un boulevard sobre calle Dorrego, en los barrios Santa Ana y Villa Caeiro. La obra contempla canteros centrales, columnas metálicas dobles y luminarias LED, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y ordenar el tránsito en uno de los accesos importantes de la ciudad.

También se confirmó la entrega de 16 viviendas desarrolladas de manera conjunta entre el municipio y el Gobierno de Córdoba, con el objetivo de ampliar las soluciones habitacionales para familias de la localidad.

En el área de salud, se anunció la construcción de un nuevo dispensario municipal en Villa Caeiro, ubicado en la intersección de las calles Martín Fierro y Montalti. El centro de salud permitirá reforzar la atención primaria y acercar los servicios sanitarios a los vecinos de ese sector.

Por otra parte, continúan las mejoras en infraestructura educativa, con la construcción de patios techados en el Jardín de Infantes Juan Bautista Alberdi y en la escuela primaria del mismo nombre, también ubicadas en Villa Caeiro.

Finalmente, la intendenta confirmó el inicio de la obra de red de agua corriente para barrio Domingo Funes Este. Los trabajos comenzarán en las cuadras más cercanas a la avenida Costanera y permitirán ampliar el acceso a un servicio esencial para las familias del sector.

