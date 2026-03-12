Silvana Pen asume como fiscal de Segundo Turno en Cosquín

Este jueves 12 de marzo se llevó a cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el acto de juramento de dos fiscales de instrucción que se incorporarán al Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

La ceremonia fue realizada a las 12 del mediodía a cargo del Dr. Juan Manuel Delgado. En la oportunidad prestaron juramento la doctora Silvana Noemí Pen, quien asumirá como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción con Competencia Múltiple de Segundo Turno del Centro Judicial Cosquín, perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial.

Silvana Pen ha tomado gran protagonismo en los últimos años al ser destinada como instructora en la fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz en la causa que investiga la muerte de Andrea Castana, ocurrida el 11 de marzo del 2015 en el cerro de la Cruz. Su incorporación y compromiso permitieron grandes avances en la investigación.

Su designación se realizó mediante el Decreto del Poder Ejecutivo N.º 91 del 4 de abril de 2025, con acuerdo del TSJ N.º 624 del 29 de mayo de 2025.

Por otra parte, Luciano Matías Rodríguez fue designado como fiscal de instrucción en la Fiscalía de Instrucción con Competencia Múltiple de Sexto Turno del Centro Judicial Río Cuarto, correspondiente a la Segunda Circunscripción Judicial. Su nombramiento se formalizó a través del Decreto N.º 141 del 12 de mayo de 2025, con acuerdo del TSJ del 12 de febrero de 2026.

Según el listado oficial de la Oficina de Juramentos, ambos funcionarios comenzarán a prestar servicio a partir del 16 de marzo de 2026, incorporándose formalmente a las estructuras judiciales de sus respectivas jurisdicciones. Las designaciones forman parte del proceso de cobertura de cargos dentro del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de las fiscalías en distintos puntos de la provincia.