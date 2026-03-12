¿Te gustaría ser navegante de rally? Carlos Paz abre un curso gratuito

Entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo, la Escuelita de Rally dirigida por Heriberto Ortiz realizará en Carlos Paz un curso gratuito para navegantes de rally, con una propuesta que combinará formación deportiva y actividades inclusivas.

La actividad comenzará el viernes a las 19 en el Auditorio Municipal, con una presentación inicial a cargo de Laura Cerezo, que contará con la participación de invitados especiales y periodistas.

El sábado, desde las 16 en el Playón del Rally Mundial, continuará el curso con el módulo teórico destinado a quienes quieran formarse como navegantes. Durante la jornada también se realizarán actividades inclusivas, con la entrega de remeras a niños con discapacidad, una merienda y vueltas en autos de carrera por la costanera. Además, se entregarán diplomas honoríficos.

El cierre será el domingo en el circuito El Manzano, donde se desarrollará el módulo práctico junto a autos de competencia y sus pilotos. Al finalizar la jornada se entregarán diplomas a todos los participantes que hayan formado parte de la capacitación.