Tres apostadores se repartieron $1.560.000.000 con el Quini 6

En su sorteo 3.355 realizado este miércoles 11 de marzo, el Quini 6 nuevamente tuvo tres ganadores multimillonarios. Entre Mendoza, Entre Ríos y Chaco se dividió la gloria de las modalidades más importantes del Quini 6, mientras el país entero seguía con atención el bolillero de la Lotería de Santa Fe.

De esta manera, la modalidad Tradicional finalmente encontró dueños. Los números favorecidos fueron el 09-11-12-14-16-20. Dos cupones acertaron la combinación completa: uno en San Rafael (Mendoza) y otro en Victoria (Entre Ríos). Cada uno de estos nuevos millonarios se adjudicó un premio de $390.000.000.

Sin embargo, el premio más grande para un solo apostador cayó en Villa Ángela (Chaco). Un solitario ganador acertó los seis números de la modalidad "La Segunda" (07- 14- 15- 21- 23- 31) y se quedó con el pozo total de $780.000.000. Una cifra que, incluso tras los descuentos impositivos, le permitirá cambiar su vida para siempre.

El Siempre Sale también repartió alegría con los números 09-10-21-35-43-44. En esta ocasión, fueron 7 los ganadores con 5 aciertos, quienes se llevaron un premio por apuesta de $43.131.319,71.

Por otro lado, la modalidad Revancha quedó vacante con los números 03-09-16-21-40, acumulando su pozo de más de $1.692 millones para la próxima edición. Finalmente, el Premio Extra benefició a 1.572 personas, quienes cobrarán $98.600,51 cada una.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, comoLa Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revanchasolo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.