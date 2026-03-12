Una familia necesitó casi $1.400.00 para no caer en la pobreza en febrero

Un hogar, compuesto por dos mayore sy dos niños de seis y ocho años, necesitó en febero de $1.397.671,83 para comprar los bienes y servicios que integran la Canasta Básica Total (CBT) y superar el umbral de pobreza, lo que representó un 2,7% más que en enero y 32,1% ique en febrero del año pasado, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

La suba fue levemente menor a la inflación, que se mantuvo en 2,9%, y en la merma influyó el menor aumento en frutas y verduras, que suelen tener un alto componente estacional, y que durante en enero habían subido 5,2%.

El organismo oficial también informó que el mismo grupo familiar requirió de $644.088 para comparaar la cantidad mínima de comida que conforma la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no caer en la indigencia.

Durante febrero, la variación mensual de la CBA fue de 3,2% mientras que la de la CBT fue de 2,7%, las cuales mostraron variaciones interanuales de 37,6% y de 32,1%, respectivamente.

A comienzos de este año, el presidente Javier Milei reivindicó la baja de la inflación y la caída de la pobreza durante sus primeros dos años de gestión. Según los datos oficiales, la tasa de pobreza en el segundo semestre de 2023 se ubicaba en 41,7%, mientras que para el cierre del período enero-junio de 2025 había descendido al 31,6%

Los detalles del cálculo del Indec

La CBA se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).

A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtuvo mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

La composición de cada hogar, en términos de adultos quivalentes, determinó un valor de CBA específico para ese hogar. Ese valor surge de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar.