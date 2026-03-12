Valle Hermoso sostiene las castraciones gratuitas de mascotas

La Municipalidad de Valle Hermoso mantiene activo el servicio de castraciones gratuitas para perros y gatos, que se realiza en el quirófano del Área de Salud Animal con el objetivo de promover la tenencia responsable y el control de la población animal en la localidad.

Las intervenciones se llevan adelante en el espacio municipal ubicado en Martín Rodríguez 22, donde el equipo de Salud Animal atiende durante la mañana.

Desde el municipio informaron que los turnos se otorgan por orden de inscripción, por lo que pidieron paciencia a los vecinos debido a la gran demanda que registra el servicio.

Quienes deseen solicitar turno o realizar consultas pueden comunicarse al 3548 589373.