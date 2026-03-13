Tanti cumple años

Carreras, desfile gaucho y música: así será el aniversario de Tanti

La localidad prepara una agenda con deporte, tradición, música en vivo y una caminata guiada abierta a toda la comunidad.
Sociedad
viernes, 13 de marzo de 2026 · 09:40

La localidad de Tanti celebrará su 178° aniversario con tres jornadas de actividades abiertas al público que incluirán deporte, tradición gaucha, música en vivo y propuestas al aire libre para vecinos y visitantes.

Los festejos comenzarán el sábado 21 de marzo con la CorreTanti – Cross Nocturna, una carrera que se desarrollará por la noche. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de marzo y la información completa puede consultarse en el Instagram del evento.

El domingo 22 de marzo se desarrollará la jornada central del aniversario. A las 17:30 horas está prevista la concentración de jinetes en la Oficina de Turismo sobre Ruta 28, desde donde partirá el desfile hacia la Iglesia Fundacional.

Luego, a las 19:00 horas, se celebrará la misa y el acto conmemorativo por el aniversario de la localidad.

Por la noche, desde las 20:30 horas, el Anfiteatro Municipal será escenario del gran festejo musical. La grilla incluirá la presentación de Yamila Cafrune y el cierre a puro cuarteto con Trulalá, además de los shows de Ángel Martín, La Fórmula, Los 4 del Suquía y Matías Mendoza y La Sobremesa.

La entrada será libre y gratuita, y los organizadores invitaron al público a llevar reposeras o mantas para disfrutar de la noche en familia.

Las celebraciones continuarán el lunes 23 de marzo con una caminata guiada hacia Estancia Cerro Blanco – Playa de los Kayaks. Será la primera vez que se realiza esta actividad hacia ese sector de la estancia. La propuesta es gratuita, aunque tendrá cupos limitados.

