Córdoba espera tormentas fuertes esta noche con viento y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas para Córdoba que se desarrollarán durante la noche de este viernes, con fenómenos que podrían presentarse con variada intensidad.

Según el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora, caída de granizo y abundante lluvia en cortos períodos de tiempo.

Ante este escenario, desde la Policía de Córdoba pidieron circular con precaución, especialmente en rutas y zonas urbanas donde las precipitaciones intensas pueden reducir la visibilidad y generar acumulación de agua.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posible presencia de tormentas fuertes durante la noche.