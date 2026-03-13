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Cronograma de pagos: quienes cobran este viernes

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Sociedad
viernes, 13 de marzo de 2026 · 12:11

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para marzo, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy:

  • Documentos terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy:

  • Documentos terminados en 4: viernes 13 de marzo.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy:

  • Documentos terminados en 4: viernes 13 de marzo.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy:

  • Documentos terminados en 3: viernes 13 de marzo.

SUAF, quiénes cobran hoy:

  • Documentos terminados en 4: viernes 13 de marzo.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, quiénes cobran hoy:

  • Documentos terminados en 0 y 1: viernes 13 de marzo.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), quiénes cobran hoy:

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

  • Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de abril.

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:

  • La jubilación mínima: $369.600,88;
  • La jubilación máxima: $2.487.063,95;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $295.680,70;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $258.649,34;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.

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