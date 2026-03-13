El arte del departamento Colón se reúne en una muestra colectiva

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, participó este jueves de la inauguración de la muestra “Prácticas Situadas”, una exposición colectiva que reúne a 33 artistas que viven y producen en distintas localidades del departamento Colón.

La propuesta artística, con curaduría de Agustina Rodríguez Suhurt, plantea un recorrido por una cartografía contemporánea del territorio serrano, donde conviven diversas prácticas, técnicas y lenguajes que reflejan la vitalidad cultural de la región.

La muestra propone una lectura abierta del territorio, entendida como un mapa de experiencias y sensibilidades donde el arte funciona como espacio de encuentro, escucha y construcción colectiva.

Territorio, memoria y paisaje

Uno de los ejes conceptuales de la exposición está vinculado con las transformaciones que atravesó el paisaje serrano en los últimos años.

Incendios forestales, cambios ambientales y procesos sociales modificaron el territorio, que aparece en las obras como espacio de memoria, fragilidad y regeneración.

Desde esa perspectiva, las producciones artísticas dialogan con el entorno natural y social, explorando las tensiones entre paisaje, identidad y experiencia cotidiana.

La muestra plantea así un recorrido que funciona como antesala para una reflexión sobre el territorio: un espacio en constante cambio donde el arte no solo representa el lugar que habita, sino que también lo interpreta, lo tensiona y lo transforma.

Diversidad de lenguajes

Las obras expuestas incluyen pinturas, dibujos, esculturas, objetos, fotografías y técnicas mixtas, que reflejan trayectorias personales y búsquedas estéticas diversas.

Lejos de una identidad estilística única, el conjunto propone un panorama plural donde las diferencias se complementan y dan forma a una escena artística en permanente construcción.

Un rasgo distintivo de esta comunidad artística es la relación con el territorio. Muchos de los artistas participantes no nacieron en el departamento Colón, sino que llegaron desde otras ciudades, provincias o incluso desde el exterior, y eligieron el paisaje serrano como lugar de vida y trabajo.

Con el tiempo, esas miradas externas se fueron integrando al entorno, generando procesos de apropiación y nuevas formas de vínculo con el paisaje.

Las obras no buscan ilustrar el territorio, sino pensarlo y reinterpretarlo desde la experiencia cotidiana de habitarlo.

Artistas participantes

La exposición reúne a creadores de distintas localidades del departamento Colón, entre ellas La Calera, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, Agua de Oro, El Manzano, Villa Cerro Azul, La Granja, Saldán, Mi Granja, Estación Juárez Celman, Estación General Paz, Colonia Tirolesa, Colonia Caroya y Jesús María.

Entre los artistas participantes se encuentran Gabriela Grondona, Pablo Curutchet, Rocío Durante, Camila Bouchet, Mora Grynblat, Claudio Gómez, Enzo Scurti, Gabriel Garay, Javier Bellomo, Luis Bernardi, Julia Bordino, Silvia Vera Barros, Gabriela Morales, Julio Gambero, Marcos Sánchez, Mariano Barrera, Allinín Freytes, Roxana Viotto, Tristán Cabrera, Soledad Simón, Beto Svanotti, Andrés Riveras, Elia Bisaro, Natalia Roca, Priscila López, Sabina Perín, Susana Aramburu Valdez, Ana Grúdine, Ernesto Ochoa, Alejandro Romanutti, Elisabet Roggio, Carmen Moyano y Facundo Torres.