En Carlos Paz suman árboles nativos en la plaza de los Artesanos

Ambiente y participación ciudadana
En Carlos Paz suman árboles nativos en la plaza de los ArtesanosVecinos y voluntarios participaron de una nueva jornada de forestación donde se incorporaron especies autóctonas para ampliar la biodiversidad urbana y generar más sombra.
Esta semana se llevó adelante una nueva jornada de forestación participativa en la plaza de los Artesanos de Villa Carlos Paz, impulsada por el área ambiental del municipio junto a vecinos y voluntarios.
Durante la actividad se plantaron 12 árboles nativos, entre ellos sen del campo, moradillo, manzano del campo y durazno del campo, especies elegidas por su adaptación al ecosistema serrano y su aporte a la biodiversidad local.
Desde el espacio ambiental destacaron que estas iniciativas buscan incrementar la cobertura vegetal de la ciudad, mejorar el paisaje urbano y generar más sectores de sombra para quienes utilizan los espacios públicos.
Además, se invitó a la comunidad a colaborar con el cuidado de los ejemplares recientemente plantados, para garantizar su crecimiento y consolidar un entorno urbano más sustentable.