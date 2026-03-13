Fuerte convocatoria de ex empleados y UTHGRA en el restaurante del casino

El gremio Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) volvió a manifestarse por la situación laboral de los trabajadores del restaurante del Casino de Villa Carlos Paz, donde denuncian despidos, incumplimientos laborales y la falta a un acuerdo firmado previamente en el Ministerio de Trabajo.

Ex empleados y representantes sindicales realizaron una convocatoria en el restaurante del casino, donde se reunió una importante cantidad de trabajadores para visibilizar el conflicto y reclamar por la continuidad de las fuentes laborales. El secretario general adjunto Cristian Ruiz explicó que el conflicto se originó tras el cambio de empresa concesionaria del servicio gastronómico, que, según afirmó, no estaría respetando el acuerdo que garantizaba la continuidad laboral de los empleados que venían trabajando con la firma anterior.

“Lamentablemente la nueva empresa no reconoce el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo que garantizaba la continuidad laboral de los compañeros de la otra empresa”, sostuvo Ruiz. Entre los trabajadores afectados, el dirigente gremial señaló el caso de Marcelo Boglione, candidato a delegado sindical, lo que según denunció podría constituir un atentado contra la representación gremial. “Dentro de los despedidos está el compañero Marcelo Boglione, que es candidato a delegado. Esto atenta directamente contra la libertad sindical y la representación de los trabajadores”, afirmó.

Además, desde el gremio denunciaron diversas irregularidades laborales en el funcionamiento de la empresa concesionaria. Entre ellas, el pago de salarios por menos horas de las realmente trabajadas y el incumplimiento de adicionales establecidos por ley. “Están pagando por 44 horas cuando deberían pagar por 48, no se reconoce la nocturnidad conforme a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo y a los trabajadores despedidos tampoco se les paga el preaviso”, detalló Ruiz.

En ese marco, el sindicato exhortó tanto al titular de la empresa concesionaria, Rubén Alavi, como a las autoridades de Lotería de Córdoba a intervenir para garantizar el cumplimiento del acuerdo firmado. El dirigente gremial también recordó que el conflicto laboral en el restaurante del casino no es reciente. Anteriormente, el servicio gastronómico estaba a cargo de la empresa Todo Cunde, cuyo titular era el empresario Rabbat, período en el que según indicó también se registraron irregularidades.

“En ese momento teníamos sueldos de apenas 145 mil pesos, registración deficiente, personal en negro e inconvenientes con la obra social. Incluso el empleador no garantizaba el pago mínimo necesario para que los trabajadores pudieran tener cobertura”.

Ruiz explicó que en diciembre se había firmado un acuerdo para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores con mayor antigüedad algunos con hasta 13 años de servicio teniendo en cuenta además que Villa Carlos Paz es una ciudad turística donde el trabajo disminuye considerablemente durante la temporada baja.

Sin embargo, sostuvo que durante los meses de enero y febrero comenzaron a producirse despidos. “En principio eran 13 compañeros afectados. Tres no pasaron el preocupacional que exige la empresa, pero de los diez que habían ingresado hoy solo quedan cuatro trabajando”, indicó.

El secretario advirtió además que situaciones similares se estarían registrando en otros establecimientos vinculados a salas de juego en la provincia. “Esto también está pasando en otros centros gastronómicos vinculados a salas de juego, donde a los trabajadores les piden que envíen telegramas de renuncia para poder volver a ser contratados. Son mecanismos que terminan perjudicando los derechos de los compañeros”. denunció.

Finalmente, Ruiz señaló que la situación genera incertidumbre entre los trabajadores que aún continúan en sus puestos. “Los compañeros que siguen trabajando lo hacen con mucha incertidumbre y temor por su futuro laboral. Por eso estamos manifestándonos y alzando la voz”, concluyó.