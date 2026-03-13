Luis Caputo dijo que la inflación bajará "más tarde o más temprano"

Tras conocerse el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a febrero, que alcanzó 2,9%, Luis Caputo dijo que “sabíamos que veníamos en ese entorno” y reiteró que “más tarde o más temprano” bajará a niveles inferiores al 1%.

“Esperábamos el dato... Sabíamos que veníamos en ese entorno”, dijo, añadiendo que “la suba de la carne pegó y las tarifas también, y eso nos preocupa y nos ocupa. Por eso, desde el Banco Central seguimos apuntando a tener la inflación más baja”, aseguró.

En declaraciones televisivas, el ministro de Economía indicó que “no hay déficit fiscal y la inflación más tarde o más temprano llegará a niveles internacionales”, sosteniendo que si no es en agosto, como había adelantado Javier Milei, “será septiembre u octubre” que la inflación sería apenas superior a cero, de acuerdo a la perspectiva optimista del funcionario.

En ese sentido, indicó que “la cantidad de pesos está muy controlada y viene creciendo por debajo de la inflación. Eso al final termina en una inflación más baja. Se siguen haciendo los deberes: no hay déficit fiscal, hay una política monetaria acorde y la inflación va a terminar convergiendo a los niveles internacionales, más tarde o más temprano”, reiteró.

“Somos conscientes de que hay gente que la pasa mal”, dijo el titular del Palacio de Hacienda, aunque también afirmó que “la situación está mejor”, lo cual “no quiere decir que hay gente que no la está pasando bien”.

Luis Caputo sobre la “Argentina Week” y las inversiones

En otro orden, Luis Caputo se refirió a la reciente realización de la "Argentina Week" en Nueva York al asegurar que nuestro país “es una atracción mundial y lo vivieron muchos empresarios; cambió la imagen de Argentina” que ahora “ha captado la atención del mundo”.

“Si el país crece, crece la producción” y “si hay crédito e inversión, hay más crecimiento”, sostuvo, a lo que añadió que “el clima de inversión que vimos esta semana fue fenomenal. Se va a traducir en inversiones”.

“El pasado quedó atrás. El kirchnerismo va a terminar siendo un partido residual; se terminó. Ni los gobernadores ni la gente quieren volver al pasado. Entonces, Argentina tiene todo para ser una potencia”, concluyó.