Punilla forma parte del nuevo mapa universitario que crece en Córdoba

El inicio del nuevo ciclo lectivo de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) muestra un cambio significativo en el acceso a la educación superior: más de 26.400 personas se preinscribieron y casi la mitad proviene del interior provincial. Entre los departamentos que aparecen con demanda sostenida se encuentra Punilla, que se integra al nuevo mapa universitario que comienza a consolidarse en la provincia.

Los datos fueron elaborados por el Departamento de Estadísticas y Censos de la Secretaría Académica y de Posgrado de la UPC a partir de los llamados de inscripción realizados en diciembre y febrero.

Del total de aspirantes, el 49% corresponde a estudiantes del interior de Córdoba, mientras que el 51% pertenece al departamento Capital. Este equilibrio marca un cambio respecto de décadas anteriores, cuando la oferta universitaria estaba fuertemente concentrada en la ciudad de Córdoba.

Dentro de ese crecimiento territorial aparecen distintos departamentos con una demanda sostenida de estudios superiores, entre ellos Cruz del Eje, San Justo, Tercero Arriba, San Javier, Unión y Punilla, reflejando una expansión del acceso educativo en diversas regiones de la provincia.

En paralelo, el informe confirma otra tendencia relevante: la fuerte participación femenina en el ingreso a la universidad. Más del 63% de las personas preinscritas son mujeres, un dato que se observa en distintas facultades y sedes regionales.

En algunas áreas vinculadas a la educación y la salud, la participación femenina supera el 85%, mientras que en carreras específicas llega al 95%, como ocurre con la Tecnicatura Universitaria en Cuidado de Personas.

Las elecciones de carrera también reflejan cambios en las vocaciones de los aspirantes. Tecnología, turismo, industrias creativas, salud y economía del conocimiento concentran buena parte del interés de quienes buscan comenzar estudios superiores.

Para las autoridades de la universidad, la expansión territorial, junto con modalidades de cursado más flexibles, permite ampliar el acceso a personas que viven fuera de los grandes centros urbanos, trabajadores que retoman estudios o adultos que buscan reconvertirse laboralmente.

En este contexto, el crecimiento de la matrícula desde el interior —con departamentos como Punilla entre los protagonistas— muestra cómo el sistema universitario provincial comienza a extenderse hacia nuevas regiones, acercando la formación superior a más estudiantes de toda Córdoba.