ANSES confirma que la jubilación mínima subirá a $380.286 en abril

La jubilación mínima ascenderá a 380.286 pesos en abril tras el último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La actualización será aplicada por la ANSES de acuerdo con el esquema de movilidad vigente, que ajusta los haberes previsionales en función del índice de precios al consumidor (IPC).

El incremento será del 2,9%, porcentaje equivalente a la inflación registrada en febrero. Con esta suba, los jubilados que perciben el haber mínimo pasarán a cobrar 380.286,25 pesos el mes próximo, cifra que podría elevarse a 450.286,25 pesos en caso de mantenerse el bono extraordinario de 70.000 pesos.

La actualización responde al mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, que fijó un sistema de movilidad con ajustes mensuales. Bajo este esquema, las jubilaciones, pensiones y asign

El nuevo sistema reemplazó el esquema anterior de actualización trimestral con el objetivo de reducir el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales. De esta manera, los haberes se ajustan con mayor frecuencia para acompañar la evolución de los precios.

La suba también alcanzará a otras prestaciones del sistema previsional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor se ubicará en 304.243,19 pesos, mientras que la Asignación Universal por Hijo alcanzará los 136.653,44 pesos.

En el caso de las pensiones no contributivas, el monto previsto para abril será de 266.170,81 pesos. Por su parte, la pensión destinada a madres de siete hijos se ubicará en 380.312,63 pesos, con valores que también podrían incrementarse si se mantiene el bono extraordinario.

El bono de 70.000 pesos se viene otorgando de manera mensual para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados con haberes más bajos. Su continuidad para abril aún no fue confirmada oficialmente, aunque en los últimos meses se mantuvo como complemento del haber mínimo.

El calendario de pagos correspondiente a abril todavía no fue publicado por la ANSES. Como ocurre habitualmente, el organismo difundirá en los próximos días el cronograma organizado por la terminación del DNI, con el inicio de los pagos previsto para la segunda semana del mes.

aciones sociales se actualizan tomando como referencia el índice de inflación con dos meses de rezago.