Arreglan calles en Valle Hermoso en la previa del Tour de France en Córdoba

La Municipalidad de Valle Hermoso avanza con tareas de reparación en calle Cárcano, un sector clave dentro del trazado que formará parte de L’Étape Argentina by Tour de France, la competencia internacional de ciclismo que se disputará el 22 de marzo de 2026 en la provincia de Córdoba.

Los trabajos se llevan adelante tras gestiones del municipio y están siendo ejecutados por personal de Vialidad de la Provincia de Córdoba junto a trabajadores municipales, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar condiciones seguras para el paso de los ciclistas.

El arreglo de esta arteria forma parte de los preparativos vinculados al recorrido que atravesará distintos puntos de las sierras y rutas provinciales, dentro de un circuito que tendrá largada y llegada en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Días atrás, el exciclista profesional Maximiliano Richeze, referente del ciclismo argentino y embajador del evento, recorrió el trazado para evaluar aspectos técnicos del circuito que combinará rutas serranas, exigencia deportiva y paisajes característicos de Córdoba.