Arte del departamento Colón llega a la Legislatura de Córdoba

La Legislatura de Córdoba inauguró la muestra “Prácticas Situadas”, una exposición que reúne a 33 artistas que viven y producen en el departamento Colón, con obras que reflejan distintas miradas sobre el territorio serrano.

La propuesta reúne pinturas, esculturas, fotografías y procedimientos mixtos, conformando un recorrido que explora la diversidad de lenguajes artísticos y búsquedas creativas desarrolladas en esta región de la provincia.

Según destacaron desde la organización, la exposición propone trazar un mapa sensible del departamento Colón, poniendo en diálogo las experiencias, identidades y paisajes que atraviesan la producción de los artistas participantes.

Desde la Legislatura señalaron además que el edificio histórico también busca consolidarse como un espacio abierto para las expresiones culturales, donde el arte permita acercar a la comunidad a nuevas formas de mirar y comprender el territorio.