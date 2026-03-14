Capilla del Monte reunió a emprendedoras en una feria local

Más de veinte mujeres emprendedoras de Capilla del Monte participaron de una feria destinada a visibilizar y fortalecer proyectos productivos locales, en una propuesta impulsada por la Secretaría de Acción Social del municipio.

Durante la jornada se generaron espacios de intercambio, venta y vinculación entre emprendimientos, mientras que vecinos y visitantes pudieron recorrer los puestos y adquirir productos artesanales elaborados por emprendedoras de la localidad.

La actividad formó parte de las iniciativas organizadas por el municipio en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Mujer, con el objetivo de promover el trabajo independiente y acompañar el desarrollo de proyectos productivos liderados por mujeres.

En el encuentro también estuvieron presentes autoridades del equipo ejecutivo municipal, quienes destacaron la participación de las emprendedoras y el acompañamiento de la comunidad a la propuesta.