Estancia Vieja suma clases de golf cróquet para mayores de 50 años

La actividad se desarrollará dos veces por semana en el Polideportivo Raúl E. Barrera y está orientada a personas que buscan mantenerse activas con un deporte de bajo impacto.

La Comuna de Estancia Vieja lanzó una nueva propuesta recreativa y deportiva destinada especialmente a personas mayores de 50 años: clases de golf cróquet, una disciplina que combina estrategia, coordinación y movimiento físico moderado.

La actividad estará a cargo del profesor Roberto Mariscotti y se desarrollará en el Polideportivo Raúl E. Barrera. Según informaron desde la comuna, se trata de un deporte inclusivo que pueden practicar personas de ambos sexos y que se caracteriza por ser de muy bajo impacto físico, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan mantenerse activos sin realizar grandes esfuerzos.

Las clases se dictarán dos veces por semana: los lunes a las 10 y los miércoles a las 16, en el predio deportivo comunal.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a fomentar la actividad física, el encuentro social y el bienestar de los vecinos, especialmente de los adultos mayores.

Quienes deseen participar pueden realizar la inscripción comunicándose al 3515 201960.