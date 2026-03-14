Llega a Cosquín el Festival Provincial del Fernet: grilla completa día por día

La ciudad de Cosquín será sede de una nueva edición del Festival Provincial del Fernet, un evento que combina música, gastronomía y cultura popular para celebrar una de las bebidas más representativas de la identidad cordobesa.

El encuentro se realizará en la emblemática Plaza Próspero Molina y forma parte de un recorrido del festival por distintas localidades de la provincia. La propuesta busca consolidarse como un espacio cultural y gastronómico federal que rinde homenaje al fernet, bebida muy arraigada en la tradición local y asociada especialmente a la ciudad de Cruz del Eje.

Con una impronta abierta y accesible, la organización anunció entrada libre y gratuita para la primera y la última noche, invitando al público a recorrer el predio y disfrutar de la propuesta durante el fin de semana largo, del viernes 20 al lunes 23 de marzo.

Durante las cuatro jornadas habrá espectáculos musicales, puestos gastronómicos con distintas variedades de fernet, además de ferias de artesanos y emprendedores locales.

Programación día por día

Viernes 20 de marzo: apertura del festival

La primera jornada tendrá entrada gratuita y marcará el inicio del fin de semana largo con una propuesta pensada para toda la familia.

Los asistentes podrán recorrer puestos gastronómicos con más de diez variedades de fernet de distintos puntos de la provincia, además de espacios dedicados a artesanos y emprendedores.

La noche incluirá un show especial para conocer la historia de esta bebida y la musicalización de un DJ en vivo que acompañará la apertura del evento.

Sábado 21 de marzo: la noche central

La segunda jornada será el momento central del festival, con un maratón musical en el escenario mayor de la plaza.

Entre los artistas confirmados se encuentran: Monada, El Negro Álvarez, 4 al Hilo, El Negro Videla, Malparidas, El Chino Cárdenas, El Fabri, Los del Swing y La Llave.

Domingo 22 de marzo: grandes shows

La tercera noche contará con la actuación principal de Los Abuelos de la Nada y la participación del referente del cuarteto Lisandro Márquez.

La grilla también incluirá presentaciones de El Clan & El Fran, La China Romero, Cristhian Valle, Maniacos, Mattioleros, Alókate y Una Más.

Lunes 23 de marzo: cierre del verano cultural

La última jornada del festival tendrá nuevamente entrada gratuita y funcionará como cierre del verano cultural en la provincia.

El predio continuará con puestos gastronómicos, ferias y espacios de artesanía. Además, habrá DJ en vivo, sorteos y un homenaje especial al fernet que incluirá la elección del Monumento al Fernet con Coca, en una jornada pensada como celebración final de esta fiesta popular.

Entradas

Las entradas para las jornadas del sábado 21 y domingo 22 de marzo ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Paseshow, donde se pueden adquirir abonos y precios promocionales.

El Festival Provincial del Fernet busca consolidarse como una propuesta que fusiona música, identidad y tradición cordobesa, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de cuatro noches de encuentro cultural en uno de los escenarios más emblemáticos del país.