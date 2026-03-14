"Nuevamente asesinaron a Sebastián", el duro descargo de la familia

Tras la sentencia, la familia de Sebastián Villarreal difundió un duro comunicado en el que cuestionó el fallo judicial y aseguró que el veredicto representó un nuevo golpe para ellos. "Existe la violencia institucional y se balancea complaciente de soberbia en los estrados".

El tribunal condenó a Héctor Alejandro “Lalo” Herrera a 14 años de prisión como partícipe secundario de homicidio en ocasión de robo. En tanto, Luciano Gonzalo Bustos recibió 6 años de prisión por robo calificado, aunque fue absuelto del delito de homicidio. Por su parte, Axel Fabricio Escada fue condenado a 6 años de prisión por robo calificado y encubrimiento, y también resultó absuelto por el homicidio en ocasión de robo.

Durante el juicio, el fiscal Fernando López Villagra había solicitado penas significativamente más altas. En su alegato pidió 18 años de prisión para Bustos y 20 años para Escada, al sostener que ambos habrían tenido un rol central en la provisión de armas y en la dinámica delictiva junto a los menores involucrados en el hecho

Comunicado de la familia Villareal.

"El viernes 13 de marzo de 2026 para nosotros como familia siempre será un viernes donde nuevamente asesinaron a Sebastián. El veredicto fue culpabilidad por partícipe secundario de Herrera y la ABSOLUCIÓN de Escada y Busto. El circo judicial en el que fuimos envueltos nos dejó algo claro: los intereses económicos y políticos dictan sentencia. Hoy estamos a la espera de los fundamentos de tan incoherente veredicto. Mientras tanto, nos preguntamos una y otra vez: ¿qué pasó?

Cómo pasamos de una cuestión tan certera a un abismo con la justicia. Suponemos que el fiscal Godoy y todo su equipo, el comisionado Santucho, el fiscal Lescano (AHORA FISCAL GENERAL) y el fiscal Lopez Villagra, que han trabajado en esta causa incansablemente, según ellos mismos, y que han descartado otros sospechosos, para lo cual han juntado la evidencia suficiente para llegar a ESTE juicio, no son personas improvisadas. Estimamos que ocupan ese cargo porque su formación, experiencia y criterio les permite ocupar semejante puesto y COINCIDIR en quiénes son los imputados y sus cargos.

Lo mismo suponíamos de los jueces Ispani, Quijano y Palacios. Quizás para nosotros hay una diferencia que dejó expuesta la jueza Palacios el día que Flor (hermana de Sebastián) tuvo que dar testimonial. Ese día, Flor revivió una vez más los últimos minutos al lado de su hermano muerto en el asfalto. Al finalizar, la jueza Palacios le hace una pregunta: "¿Qué esperas de este juicio?", a lo que Flor responde entre lágrimas: JUSTICIA.

La jueza fríamente respondió: "Ustedes ya tuvieron justicia". Eso lo hizo en referencia a los dos menores que fueron procesados. Si eso fuese así, ¿para qué estaríamos en este juicio? Claramente, la justicia es cuando TODOS los involucrados pagan su condena. Nunca pedimos nada que no esté dentro de la ley, ni pedimos nada excepcional: solo que hagan su trabajo. Ese fue un anticipo de lo que sucedió después: quizás el veredicto ya fue escrito antes de nosotros saberlo, quizás para ellos lo justo es que sigan delinquiendo las bandas narcochorras que SABEN dónde y cómo operan.

Matando personas cuando salen a trabajar. Existe la violencia institucional y se balancea complaciente de soberbia en los estrados. Jueces que han minimizado el valor de la vida. Sepan que sus nombres pasarán a la historia, no de la forma que creen. Ayer fueron los reyes de un circo romano, donde complacientes se dieron al bochornoso acto de absolver a dos cómplices NECESARIOS del asesinato de Sebastián. Cómplices de asesinar familias. No vamos a parar hasta obtener justicia real".