A partir de las 20.30 horas velan los restos de Nahuel Morcillo Suárez

Ls restos de Nahuel Morcillo Suárez serán velados desde las 20.30 horas en la sala de la empresa Brandalise, en calle Wilde, en el barrio La Cuesta.

El rugby, su pasión.

La muerte del comerciante y ex jugador y dirigente de rugby sacudió a la población de Carlos Paz este sábado. Dejó dos hijos, Santiago y Facundo, y tenía un hermano Pedro, y su ex esposa Tatiana Vanina Stefanazzi.

Con uno de sus hijos.

Tenía 51 años y era dueño del comercio de computación Gigashop. Fue sobrino del ex concejal y dirigente de la UCR, Luis Morcillo Suárez. Sus familiares esperaron el regreso de Brasil de su hijo Santiago que arribó esta tarde a las 16.

Con su madre.

Amigos, ex compañeros del Carlos Paz Rugby Club, clientes y familiares no salen del estupor de lo sucedido en su domicilio de Estancia Vieja.