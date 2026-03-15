El reconocido vecino carlospacense, Patricio Alasino, conocido popularmente como "La Chancha" falleció este domingo pasado el mediodía a raíz de las complicaciones que atravesó su delicado estado de salud.

Con su amigo de andanzas, Guille "Mamao" Ramírez.

Los restos de Alasino serán velados en la sala de la casa Julio Centeno en Avenida San Martín 1096, desde las 19 horas de hoy hasta la 01 horas de este lunes próximo.

Tenía 69 años, y en el próximo mes de mayo iba a cumplir 70. Hijo de una tradicional familia de Villa Carlos Paz, y durante su vida cosechó muchos amigos con quienes engrosaron el anécdotario social de la ciudad.

Cenando con otro de su coequiper Javier Freezer Mundieli.

En 1998 creó junto a Guillermo "Mamao" Ramírez un periódico humorístico "Papel Cítrico" donde se reflejaba parte de la vecindad en tono de humor. Él decía que "Papel Cítrico" era heredera del humor de "La Troupe de loscalaveras" la compañía de teatro protagonizada por ls vecinos de la villa en los años 40, 50 y 60. El periódico de "La Chancha" duró hasta el 2002. Tuvo dos hijas, Antonella y Micaela, y tres nietos. Se había casado con Araceli.

Facsimil de una edición de su periódico.

La familia en Villa General Belgrano.