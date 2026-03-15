El lago San Roque bajó y dejó una escena que preocupa en la costa

Después de las fuertes lluvias que elevaron el nivel del lago San Roque y llegaron a inundar sectores de la costanera de Villa Carlos Paz, el paisaje empezó a cambiar en las últimas horas. Con el cese de las precipitaciones y el drenaje controlado a través de las válvulas del dique, el nivel del agua comenzó a descender.

La bajante dejó al descubierto una extensa franja de costa marcada por el paso de la creciente. En distintos puntos de la costanera y en la zona donde desemboca el río San Antonio se observa acumulación de algas verdes, barro y residuos arrastrados por el caudal durante los días de mayor volumen de agua.

Las imágenes muestran cómo la retirada del lago dejó el suelo cubierto por vegetación acuática, sedimentos y distintos elementos que quedaron depositados sobre la orilla. En algunos sectores todavía se distingue claramente la línea que alcanzó el agua durante el pico de la creciente.

Este tipo de escenas suele repetirse luego de crecidas importantes: el agua avanza sobre áreas cercanas a la costa y, cuando retrocede, deja sedimentos y materiales transportados por la corriente.

Con el lago estabilizándose y el nivel en descenso, la costanera de Villa Carlos Paz comienza a mostrar las huellas que dejaron los últimos episodios de lluvias intensas.