Monedas, billetes e historias: encuentro nacional de coleccionistas en Carlos Paz

Villa Carlos Paz fue sede este fin de semana de un encuentro nacional de coleccionistas, que convocó a aficionados y especialistas llegados desde distintos puntos del país.

La actividad se desarrolló en el Centro Italiano y fue organizada por el Centro Filatélico y Numismático, con una jornada dedicada al intercambio y exhibición de piezas de colección.

Durante el encuentro se realizaron canjes de monedas, billetes, bonos, estampillas, medallas y diversos objetos históricos, muchos de ellos con gran valor para los apasionados por la numismática y la filatelia.

A lo largo de la jornada, los participantes compartieron conocimientos, historias detrás de cada pieza y experiencias de coleccionismo, en un espacio que permitió reunir a aficionados con años de trayectoria y a nuevos entusiastas que se acercaron por primera vez a este mundo.

El evento volvió a convertir a Villa Carlos Paz en un punto de encuentro para el coleccionismo, donde el intercambio de piezas también funciona como un intercambio de memoria e historia.