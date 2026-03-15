Motores, aprendizaje y pasión: así se vivió el curso de rally en la costanera

Con una importante participación de público, la Escuelita de Rally llevó adelante este fin de semana un curso gratuito para navegantes, una propuesta formativa que reunió a fanáticos del automovilismo y familias en la costanera del lago San Roque.

La capacitación fue dictada por Heriberto Ortiz y estuvo orientada a quienes buscan iniciarse en el rol de navegante dentro del rally, una función clave en la disciplina.

Durante la jornada se realizaron charlas con invitados especiales y periodistas del mundo tuerca, además de exposiciones de vehículos de competencia y recorridos por el Parque de Asistencia del Rally, en una tarde que combinó aprendizaje, inclusión y entretenimiento para el público.

La actividad concluyó con un módulo práctico en la zona de El Manzano, donde los participantes pudieron interactuar con autos de carrera y sus pilotos, cerrando la experiencia con una aproximación directa al funcionamiento real de los equipos.