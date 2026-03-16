Arrancó la semana y así estará el clima en Carlos Paz y alrededores

La semana arrancó con sol y buen clima en las sierras de Córdoba, aunque el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo. Se estima que las lluvias golpearán con fuerza el sur provincial y se prevé una máxima que podría alcanzar los 30 grados durante este lunes 16 de marzo.

De acuerdo al aviso, el área podría verse afectada por «lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/hora». En ese sentido. las previsiones apuntan a lluvias, de «entre 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual» que se intensificarán hacia la tarde/noche.

Para el centro y el norte cordobés, se lanzó un alerta amarilla y todo hace presumir que las condiciones de inestabilidad continuarían hasta el martes 17 de marzo.

El verano está llegando a su final y para los próximos días, se anunció un descenso progresivo de la temperatura.