Carlos Paz bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas

Villa Carlos Paz y gran parte del valle de Punilla se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas para este lunes, con un panorama de inestabilidad que se mantendrá durante gran parte de la jornada.

Durante la mañana y la tarde se prevén tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación entre el 10 y el 40 por ciento. Hacia la noche el pronóstico indica tormentas más fuertes, con probabilidades que podrían alcanzar entre el 40 y el 70 por ciento.

La temperatura para este lunes oscilará entre 18 grados de mínima y 28 grados de máxima, con vientos predominantes del norte y noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En la mañana de hoy, la ciudad registraba 27,4 grados de temperatura, sensación térmica de 29,3°, humedad del 68% y viento del este a 8 km/h, con cielo despejado.

Para el martes se espera una madrugada con tormentas fuertes, que luego darían paso a tormentas aisladas y chaparrones durante el día, con una máxima cercana a los 25 grados.

De cara al resto de la semana, el pronóstico anticipa un descenso gradual de las temperaturas, con máximas que irán bajando desde los 24 grados el miércoles hasta alrededor de 20 grados el domingo, en un escenario más fresco y mayormente nublado en el valle de Punilla.