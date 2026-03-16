Carlos Paz ofrece nuevos escenarios para decir el “sí, quiero”

La Municipalidad de Carlos Paz informó que los vecinos que deseen contraer matrimonio civil ahora podrán elegir distintos espacios de la ciudad para celebrar su casamiento, ampliando las opciones tradicionales del Registro Civil.

Según se comunicó, las parejas podrán realizar la ceremonia en el Registro Civil, en el Auditorio municipal o en el entorno natural del Parque Estancia La Quinta, uno de los espacios históricos y turísticos de la ciudad.

Además, por disposición del intendente Esteban Avilés, se habilitó la posibilidad de elegir el día y el lugar dentro de la ciudad donde celebrar el matrimonio, con el objetivo de que cada ceremonia pueda adaptarse a las preferencias de quienes deciden formalizar su unión.

Desde el municipio indicaron que esta iniciativa busca brindar mayor flexibilidad a las parejas y ofrecer escenarios diferentes para uno de los momentos más importantes de su vida.

Para obtener más información o iniciar el trámite, los interesados pueden acercarse al Registro Civil ubicado en Alem y José Hernández, de lunes a viernes entre las 7.45 y las 14 horas.